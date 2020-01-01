Hatayspor tarih yazmaya hazırlanıyor

Daha önce Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Hatayspor, önümüzdeki hafta kazanırsa tarihinde bir ilki başaracak.

TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor. Lider , uzatma dakikalarında attığı golle Keçirörengücü'nü yenerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Bu hafta aldığı galibiyetle puanını 60'a çıkarak bordo-beyazlı ekip, üçüncü sıradaki 'un 5 puan önünde bulunuyor.

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Hatayspor önümüzdeki hafta küme düşmesi kesinleşen 'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

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Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, şehre 53 yıl sonra şampiyonluğu getireceklerini söyleyerek şöyle konuştu:



"Maçın içerisinde çok net pozisyonlarımız oldu, çok önce de kopartabilirdik ama gol geç geldikçe oyuncuların üzerindeki stres daha da fazlalaştı. Allah'a çok şükür maçın sonunda da olsa galibiyete ulaştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah haftaya Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz."

Maçın bitiş düdüğünün ardından Hataylı futbolseverler caddelere çıkarak takımlarının galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı.