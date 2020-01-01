Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Hatayspor, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan 'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

51 yaşındaki teknik adam sezonun 23. haftasında göreve gelmiş ve bordo-beyazlı ekip onun yönetiminde kalan haftalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mutlu sona ulaşmıştı.

Kulüpen yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

Daha fazla takım

Mehmet Altıparmak, üst üste çalıştırdığı üçüncü takımı da Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.