VfB Stuttgart, Şampiyonlar Ligi sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı. Mutlak maçın yıldızı Ermedin Demirovic’in hat-trick’i sayesinde Norveç şampiyonu Viking FK 3-1 mağlup edildi.

Dört gol, yalnızca on iki dakikalık bir zaman diliminde geldi. Demirovic, 20. dakikada gol perdesini açtı ancak Viking, Zlatko Tripic ile iki dakika içinde skora denge getirdi.

Dört dakika sonra Demirovic geceki ikinci golünü attı. Bosnalı oyuncu, Deniz Undav’dan harika bir ara pası aldı ve topu üst direkten dönen bir vuruşla şık şekilde ağlara gönderdi.

Maçın dördüncü ve son golü 32. dakikada geldi. Undav, Demirovic’i bir kez daha ceza sahası ortasında buldu ve bu kez forvet biraz da şanslıydı; top kalecinin eldivenine çarparak bir miktar şans eseri ağlara gitti: 3-1.







