Eli Junior Kroupi, kendisini sahalardan aylarca uzak tutacak hassas bir ameliyat geçirmesinden birkaç saat sonra taraftarlarına içini rahatlatan bir mesaj gönderdi. Bu gelişme, Barcelona'nın onu Julian Alvarez'e olası bir alternatif olarak izlediği hassas bir döneme denk geldi.

Alvarez transferinin gerçekleşmemesi halinde Camp Nou'ya transferiyle adı anılan genç Fransız golcü (20 yaşında), ki transferin Bournemouth'un belirlediği 100 milyon euro barajını aşmaması şartıyla, sol ayağından ameliyat olması gerektiğinin açıklanmasının ardından kendisini geçici olarak hesapların dışında buldu.

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre Barcelona, Kroupi'yi kadrosuna katmak için iki teklif sunmuş, ancak bunlar İngiliz kulübü tarafından reddedilmişti. Oyuncunun çarşamba günü, kendisini 3 ila 4 ay sahalardan uzak tutacak bir ameliyat geçirdiğinin açıklanmasıyla işler daha da karmaşık bir hâl aldı.

Kroupi, hastane yatağından sosyal medya hesaplarında ebeveynleriyle birlikte bir fotoğraf paylaştı ve şu yorumu yaptı: "Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, ben ve ailem çok duygulandık. Ameliyat iyi geçti, şimdi tamamen iyileşmeye odaklanıyorum. Yakında görüşmek üzere."

Böylece gelecek vadeden golcünün önümüzdeki ekim ya da kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacağı kesinleşti. Sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olması, bu yaz gerçekleşebilecek herhangi bir transfer adımını da engelleyebilir.

Kroupi, geçen yaz Lorient'ten Bournemouth'a katılmasından bu yana dikkat çekici bir performans sergilemiş, 35 maça çıkıp 13 gol kaydetmişti. Andoni Iraola yönetiminde takımın Premier Lig'de altıncı sırayı elde etmesinde ve Avrupa Ligi'ne katılmasında en önemli katkıyı sağlayan isimlerden biriydi. İspanyol teknik direktörün Liverpool'a geçmesinin ardından yerine Marco Rose geldi.