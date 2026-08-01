Hastalık mı Real Madrid mi? Diomande Leipzig kampının dışında

Fildişi Sahilli genç kanat oyuncusu Yan Diomande, Leipzig kafilesiyle birlikte Avusturya'daki hazırlık kampına gitmeyecek. Bu adım, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitme isteğinin sürdüğünü yansıtıyor.

"Sky Sport - Almanya" ağının gazetecisi Florian Plettenberg'e göre, Diomande'nin kampa gitmemesi, hem oyuncu hem de Real Madrid açısından başından beri belirgin olan plandı. İki kulüp arasındaki müzakereler ise sürüyor; Merengueslerin transferi bugün cumartesi ya da en geç yarın bitirmek için baskı yaptığı belirtiliyor.

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"Sky Sport - Almanya" ağı, Leipzig teknik direktörü Martin Demichelis'e şu soruyu yöneltmişti: "Yan Diomande hasta. Antrenman kampına saat 17.00'de uçacaksınız. Diomande takımla birlikte gidecek mi? Plan bu mu?"

Demichelis şu yanıtı verdi: "Büyük bir konu olduğunu biliyorum. Yan gerçekten hasta. Göreceğiz. Doktorla henüz konuşmadım. Sağlığı yerindeyse bizimle gelmesi gerekiyor. Hastaysa hastadır."

İki taraf da, Fildişi Sahilli yıldızın geleceği açısından belirleyici olabilecek önümüzdeki saatleri bekliyor. Real Madrid ile Leipzig arasında nihai bir anlaşmaya varmak için müzakereler sürüyor.



