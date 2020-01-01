Hasselbaink'ten Chelsea'ye Çağlar Söyüncü önerisi

Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea’nin Çağlar Söyüncü’yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Bir dönem forması giyen Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü Chelsea’ye yakıştırdığını açıkladı.

Londra ekibinin savunmada ve orta sahada eksikleri olduğunu söyleyen Hasselbaink, “Herkes Kalidou Koulibaly’yi konuşuyor. Ancak onun 29 yaşında olduğunu ve maliyetinin çok yüksek olacağını unutuyorlar. Ben Çağlar Söyüncü’yü çok beğeniyorum. Chelsea için çok iyi bir transfer olur. Bir de forması giyen Skriniar var. O da çok iyi bir oyuncu” dedi.

Orta sahaya da yaratıcı bir futbolcu gerektiğini söyleyen Hasselbaink, “Mason Mount’ı beğeniyorum ancak yanına iyi bir oyuncu gerek. Havertz var, biliyorum. Ancak o bölgeye daha fazla rekabet gerekiyor” ifadelerini kullandı.