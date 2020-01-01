Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut ve Fenerbahçe açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, adı teknik direktörlüğü için geçen Erol Bulut'un durumu ve takımın önemli isimlerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Milliyet'ten Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Fenerbahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak aramızda bu konuda bir konuşma geçmedi. Kupa finalimiz var. Bu maç bitmeden, Erol Bulut'u ya da bir başka yeni hocayı gündeme getirmek istemiyorum."

"Welinton ve Bakasetas için teklif yok"

Çavuşoğlu, takımın önemli isimlerinden Welinton ve Tasos Bakasetas hakkında ise, "Welinton'un sözleşmesi sürüyor. Sergen Yalçın beni 2-3 ay önce arayarak oyuncuyu istediklerini söyledi. Daha önceden de Ali Koç ve Ersun Yanal da bu transfer için beni aramıştı. Şu anda Welinton için bir teklif yok. Bakasetas'ın da bir yıl daha sözleşmesi var. Onun hakkındaki transfer haberleri de gazetelerdeki spekülasyonlardan ibaret." diye konuştu.