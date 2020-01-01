Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'nin Erol Bulut talebi olmadı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ali Koç'la görüştüğünü ve Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la ilgilenmediğini açıkladı.

Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan , yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Erol Bulut hakkında Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Çavuşoğlu, Ali Koç'un kendisini aradığını açıklarken Erol Bulut'un Alanyaspor'da devam edeceğini söyledi;

"Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebiniz olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız. Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar..."

Daha fazla takım

Bu sezon başında Alanyaspor'a imza atan Erol Bulut, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Alanyaspor son 3 maçını kaybetse de ligde 39 puanla altıncı sırada bulunuyor.