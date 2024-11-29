Beşiktaş'ta başkanlığı bırakan Hasan Arat, duygusal bir konuşma yaptı.

Beşiktaş'ta başkanlığı bırakan Hasan Arat, yaptığı açıklamayla kulübüne veda etti. Duygusal bir konuşma yapan Arat, herkesten helallik istedi. Arat'ın konuşması öncesinde ve sonrasında gözyaşlarını tutamayan personel ve taraftarlar oldu.

İşte Hasan Arat'ın veda sözleri:

"Ben; 17 yaşında bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık geldiysem bugün aynı şekilde, onurlu bir şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Bugün, burada; sporcularımız, çalışanlarımız, birçok arkadaşlarımız, taraftarlarımız, gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Bizler gelip geçiciyiz demiştim hep size.

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Bugün de burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın aslında bir asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde çok normal şeylerdir. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim. Beşiktaş, burada gördüğünüz bütün gençlere emanet bundan sonra. Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Ben, bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.

Beşiktaş, çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir. Beşiktaş; her zaman sahibiyle, taraftarıyla doğru yolu bulacaktır. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Bunlar yaşanabilir, sporda bunlar olabilir. Bakın ben bu müze kapısına geldiğimde, her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım.

Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben, bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzel Beşiktaş camiasını hep birlikte yaşayacağım. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere güvenerek vermiş olduğunuz oylara, her şeye çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Hakkınızı helal edin"