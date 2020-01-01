Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren deneyimli bek oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklama...

ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumuyla ilgili menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.

Lig Radyo'ya konuşan Mirsad Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenernahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." dedi.

30 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Medipol ile anılıyordu.