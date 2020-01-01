Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan 30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım, "Büyük camiasına... 2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. 'dan gelip, toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda forma giydiği 8 sezonda birer kez lig, Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hasan Ali Kaldırım, şu görüşlerini aktardı:

"Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele, kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum."

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Fenerbahçe taraftarına da seslenen Hasan Ali Kaldırım, "Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giyebilmek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak, bu formaya, arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü de milli futbolcu için bir teşekkür mesajı yayınladı:

"Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubandını koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla Milli takımın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır.



Hasan Ali Kaldırım’a, “kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum” diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.



Yolun açık olsun Hasan Ali Kaldırım."