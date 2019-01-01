Harun Tekin: İkimiz arasındaki rekabet takıma fayda sağlıyor

Fenerbahçeli File Bekçisi Harun Tekin, Galatasaray maçı ve takımdaki forma rekabeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Harun Tekin, sezon başından bu yana Volkan Demirel ile girdiği forma mücadelesini yorumladı

Fanatik'in haberine göre derbi öncesi açıklamalarda bulunan Harun Tekin, Volkan Demirel ile girdikleri forma rekabetinin takıma fayda sağladığını söyledi.

29 yaşındaki kaleci, "Volkan ağabey ile birlikte çalışmak benim için çok büyük bir şans. Ondan kalecilik ve diğer birçok konu hakkında bilgi alıyorum. Fenerbahçelilik duygusunu tüm takıma aşılıyor. Bununla birlikte ikimiz arasında sezon başından beri devam eden forma rekabeti de takıma katkı sağlıyor." açıklamalarında bulundu. Harun Tekin derbi hakkında da yorumunu dile getirdi ve bu maçı da kazanıp yenilmezlik serilerine sürdüreceklerini söyledi.

Harun Tekin bu sezon 28 resmi karşılaşmada kalesini korurken, Volkan Demirel ise 15 resmi müsabakada forma giydi.