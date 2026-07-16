Harry Kane zor soruyu geçiştiriyor: Messi’ye bakın

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, ülkesinin yarı finalde Arjantin’e karşı aldığı acı yenilginin ardından, bunun kendisi için son Dünya Kupası olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Bu ayın sonlarında 33 yaşına girecek olan Keen, önümüzdeki Pazar günü İngiltere'yi 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline taşımayı umuyordu, ancak Arjantin son dakikada 2-1'lik galibiyeti kopardı.

İngiltere, Anthony Gordon'un (55.) attığı golle son dakikalara kadar önde gitti, ancak Arjantin, Enzo Fernández (85.) ve Lautaro Martínez'in (90+2.) son dakikada attığı iki golle skoru tersine çevirdi.

"Sky Deutschland" muhabirinin geleceği hakkında sorduğu soruya yanıt veren Kane, bunun Dünya Kupası'ndaki son katılımı olup olmayacağını belirlemenin henüz erken olduğunu söyledi.

Ancak İngiltere milli takımının tarihi golcüsü, 39 yaşındaki Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin katılımının, kendisinin de dört yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alabileceğinin bir kanıtı olduğuna işaret etti.

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre Kane şöyle konuştu: "Bunu söylemek için henüz çok erken... Bu konuyu her yıl ayrı ayrı değerlendirip nasıl hissettiğime bakıyorum, çünkü İngiltere milli takımında oynamayı seviyorum."

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Tabii ki dört yıl uzun bir süre… Ama öte yandan, Messi gibi birinin ileri yaşında bile en üst düzeyde performans sergilediğini görebilirsiniz. Açıkçası, bilemiyorum.”

Maç sonrası yaptığı açıklamada Kane şunları söyledi: “Çok hayal kırıklığına uğradım. Oyuncular adına, herkes adına hayal kırıklığına uğradım.”

Şöyle devam etti: “Maçın büyük bir bölümünde iyi oynadık. 1-0 öne geçtiğimizde, sanki sadece skoru korumaya çalışıyormuşuz gibi görünüyordu ki bu seviyede bu yeterli değil.”

Şöyle devam etti: “Buraya gelmek için çok büyük çaba sarf ettiğimiz için çok hayal kırıklığına uğradım. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi, terlerini ve gözyaşlarını ortaya koydular. Bugün bu şekilde kaybetmek çok moral bozucu.”

Ve şöyle devam etti: “Topa baskı yapmakta zorlandık… İlk yarıda ve ikinci yarının başında onlara iyi baskı uyguladık. Onları, özellikle sahanın ilerleyen bölgelerinde büyük bir baskı altına aldık; bu da topları kazanmamızı ve maçı biraz daha iyi kontrol etmemizi sağladı.”

Şöyle belirtti: “Golün ardından, ister rakibin hücumda oyuncu sayısını artırması nedeniyle olsun, ister bizim bire bir markajda onlara ayak uyduramamamızdan kaynaklansın, saldırılar arka arkaya dalgalar halinde üzerimize geliyordu ve biz direnmeye çalışıyorduk. Oyuncularımız rakibin ataklarını engelliyordu, ancak sonuçta bu yeterli olmadı.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncular maçın her anına her zaman hazırdır. Skor üstünlüğünü ele geçirdiğimizde, mesajımız yeniden denemek ve bir gol daha atmaktı.”

Son olarak şunları ekledi: “Tabii ki onlar iki gol attıklarında bir şeyler yapmaya çalıştık ama başaramadık.”