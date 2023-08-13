Harry Kane transferi bir hata mıydı? Tuchel, Bayern Münih'in mağlubiyetinin ardından öfke saçtı

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Almanya Süper Kupası'nda RB Leipzig'e 3-0 yenilmelerinin ardından öfke dolu açıklamalar yaptı.

Dani Olmo, Bayern Münih'e karşı hat-trick yaptı

Tuchel, 3-0'lık mağlubiyete kızgın

Yeni transfer Harry Kane sessiz bir çıkış yaptı

NE OLDU? Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Dani Olmo'nun hat-trickiyle RB Leipzig'e 3-0 mağlup oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, mağlubiyetin ardından endişeli bir açıklamaya imza attı. Alman devinin 100 milyon euro'luk yeni transferi Harry Kane'in Bayern Münih formasıyla sessiz bir başlangıç yapması da olumsuz havayı yükseltti.

NE SÖYLENDİ? Sky Almanya'ya konuşan Tuchel şunları söyledi: "Kondisyon, form ve ruh halimizle sahadaki performansımız arasındaki fark büyük. Bunun nedenini bilmiyorum, benim için de açıklanamaz. Liverpool, Monaco veya Manchester City'ye karşı gösterdiğimiz coşku ve istekle bugünkü arasında fark var. Korkutucu çünkü artık hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ne yapmak istediğimiz ile sonuç arasındaki fark, gerçekten ürkütücü."

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DAHA FAZLASI: Tuchel, Kane hakkında ise şunları söyledi: "Harry Kane için üzgünüm. Muhtemelen dört haftadır antrenman yapmadığımızı düşünüyordur. Performansımızın, yapmak istediklerimizle alakası yoktu. Çok acı bir akşamdı."

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Thomas Tuchel'in ekibi, 18 Ağustos'ta Bundesliga'da Werder Bremen deplasmanına çıkacak. Kulübün yeni transferi Harry Kane bu maçta Bayern Münih için ilk golünü kaydetmeyi umacak.