Liverpool'dan Ozan Kabak için 18 milyon sterlin

Kırmızılar, Türk stoperin performansından etkilendi ve gereğini yapacak.

Hepimiz Ozan Kabak'ın Liverpool performansını yakından takip ediyoruz, öyle değil mi?

Ancak aynı zamanda onu izlerken de aklımıza şu soru gelmiyor değil: "Acaba Liverpool, Ozan'ın bonservisini satın alacak mı?"

Bunun yanıtı yavaş yavaş şekilleniyor gibi.

Ne söylendi?

90 Min'de yer alan habere göre Liverpool, devre arasında Schalke 04'ten kiraladığı 21 yaşındaki stoperi tamamen renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haberde ayrıca Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'ın performansından çok etkilendiği de yazıyor. İngiliz ekibi, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon sterlink ödediği Ozan için yaz aylarında 18 milyon sterlini gözden çıkaracak.

Jürgen Klopp'un, genç stoperin performansından memnun olduğu ve daha çok zaman aldıkça daha da iyi olacağını düşündüğü söyleniyor.

Sadece Ozan Kabak değil

Liverpool, Ozan'ın yanı sıra gelecek sezon için bir stoper daha kadrosuna katmayı planlıyor. Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in ne zaman eski formuna kavuşacağı belli değil ve Joel Matip'in kulüpteki uzun vadeli geleceğiyle ilgili şüpheler var.

Bu yüzden Kırmızılar'ın, RB Leipzig forması giyen Ibrahima Konate'ye de ilgisi mevcut.

Jürgen Klopp için en önemli şey, gelecek sezon Fabinho ve Henderson'ın stoperde oynama zorunluluğunun olmaması. Her iki oyuncu da kendi mevkilerinde oynarsa, önümüzdeki sezon takımın eski gücüne kavuşacağı düşünülüyor.

Ozan Kabak'ın takıma katılması, Fabinho'nun orta sahaya dönmesine izin verdi ve Alman menajer, Brezilyalının önümüzdeki sezon da orada kalmasını sağlamak için yeni bir yüz istiyor.

Liverpool formasıyla Ozan Kabak

21 yaşındaki stoper, şu ana kadar Liverpool'da 9 maça çıktı. Türk oyuncu, söz konusu 9 mücadelenin altısını Premier Lig'de üçünü ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Ozan, Devler Ligi'nde Leipzig'e karşı iki maçta forma giyerken, çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile oynanan karşılaşmada da ilk 11'de yer aldı.

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