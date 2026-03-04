Goal.com
Çeviri:

Harry Kane, son 10 yılın en iyi forveti seçildi: İnanılmaz istatistikler içeride!

Daha kötü takımlarda ve daha zor liglerde daha yüksek performans mı? Harry Kane tam da bunu yaptı. Neden Benzema'dan bile daha iyi, en iyi forvet olarak övüldüğünü anlatan eğlenceli analizimizi okuyun!

Futbol tartışmalarının ateşli dünyasında, son on yılın en iyi forvetinin kim olduğu sorusu taraftarları ikiye bölmeye devam ediyor. Harry Kane de bu tartışmanın bir parçası. 

Ed Hindle, Kane'in modern futbolda en eksiksiz forvet olduğunu herkese ikna etmek için bir misyon üstlenmiştir. O, çok az kişinin yapabileceği şekilde, klinik bitirişlerle yaratıcı vizyonu birleştiriyor.

"Harry Kane son 10 yılın en iyi forveti dostum," diyor Ed.

"Fransa'da Benzema var, biliyorsun," diye diğer sunucu sözünü kesiyor.

Tartışma, basit gol sayılarının ötesine hızla tırmanıyor. "Harry Kane, Benzema'dan daha fazla gol attı ve bunu çok daha zor bir ligde, çok daha kötü bir takımda yaptı."

Kane'in çok yönlü oyunu belirleyici faktör oluyor. "Harry Kane sadece bir forvet değil, aynı zamanda bağlantı oyuncusuydu," diye ısrar ediyor Ed. "(Benzema gibi) ama Benzema'dan biraz daha iyi."

Karşı soru beklenir ve hızla yanıtlanır: "(Yani Benzema bağlantı oyuncusu olamaz mı?) Benzema'nın yapamayacağını söylemiyorum, Harry Kane'in beş kat daha iyi yapabileceğini söylüyorum."

Ardından istatistiksel bir bomba patlatıyor. "Harry Kane, 2021'de Premier League Altın Ayakkabı ödülünü ve bir sezonda en fazla asist ödülünü kazandı. İnsanlar Salah'ın bunu yapmasından çok bahsediyor ama kimse Harry Kane'in birkaç yıl önce bunu yaptığından bahsetmiyor."

Bu ikna edici argüman, Kane'in dünyanın en zorlu liglerinden birinde, genellikle yıldızlarla dolu olmayan bir takımda oynasa da gösterdiği istikrarı, çok yönlülüğü ve etkisini vurguluyor.

