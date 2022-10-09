Harry Kane, Premier Lig Altın Ayakkabı yarışında pes etmiş değil: Haaland'ı yakalamayı umut ediyor

Harry Kane, Haaland'ın yedi gol gerisinde olmasına rağmen, bu sezon Premier Lig Altın Ayakkabı'yı kazanma umudunu koruyor.

Norveçli Man City yıldızı şu an skor tablolarında lider konumunda.

Kane, Premier Lig Altın Ayakkabı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Kane, ödülü daha önce üç kez kazandı.

NELER OLDU? Haaland bu sezon dokuz Premier Lig maçında, kendi evinde arka arkaya kaydettiği üç hat-trick de dahil olmak üzere 15 gol kaydetti. Kane ise Haaland gibi bir rakibin karşısında bile umudunu henüz kaybetmiş değil. Tottenham yıldızı, Premier Lig Altın Ayakkabı yarışında ön sıralarda yer alıyor.

NE SÖYLENDİ? Tottenham-Brighton maçının ardından Viaplay'e konuşan Harry Kane, "Hayır onu (Haaland'ı) yakalamaktan vazgeçmedim. Daha gidilecek çok yol ve oynanacak çok maç var. Her zaman kendime konsantre oluyorum. Diğerlerini pek düşünmüyorum. Premier Lig'de harika oyuncularımız, harika forvetlerimiz var. Benim için mesele sadece takımım için elimden geleni yapmak." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Spurs formasıyla dokuz maçta sekiz gol kaydetti ve cumartesi günü Brighton ile oynanan mücadelede galibiyet golünü ağlara gönderdi. Tottenham, Kane'nin golüyle Brighton'ı 1-0 mağlup etti.

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TOTTENHAM VE KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Tottenham, 12 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak daha sonra 15 Ekim Cumartesi günü Everton'u ağırlayacak.