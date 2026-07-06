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Harry Kane, Meksika maçının ardından sesini kaybetti: Çılgın bir maçı kazandık!

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
Meksika
İngiltere

İngilizler, Haaland'ın takım arkadaşlarıyla karşı karşıya geliyor

İngiliz kaptan Harry Kane, bugün Pazartesi günü Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan heyecan verici 3-2’lik galibiyetin ardından, ülkesinin 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesinin ardından net bir şekilde konuşamadı; çünkü taraftarlarla birlikte çok fazla şarkı söylemekten sesini kaybetmişti.

Keane, "BBC Sport" kanalına verdiği demeçte, zar zor duyulabilecek kadar kısık bir sesle şunları söyledi: "Konuşamıyorum, sesim kısıldı. Taraftarlarla birlikte şarkı söylüyordum. Çılgın bir maçtı, bugün her şey aleyhimizeydi, ama bir çözüm bulduk."

Bayern Münih'in forveti, Jude Bellingham'ın golünü hazırlayarak ve ardından kendisi için kazandığı penaltıyı Anthony Jordan'ın üçüncü golüne dönüştürerek galibiyete belirleyici katkı sağladı.

Kendisine karşı verilen ve Meksika’nın ikinci golünü kaydettiği penaltı hakkında ise şöyle konuştu: “Sanırım topa önce ben dokundum. Hakem aleyhimize birçok karar verdi, ama sonuçta bunlar etkili olmadı, bu yüzden mutluyum.”

Kane, İngiliz taraftarların desteğini övdü: “Harikaydı, inanılmaz bir destekti, kelimelerle ifade edemem.”

Dünya Kupası
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Norveç
NOR
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İngiltere
ENG

İngiltere, çeyrek finalde Erling Haaland’ın iki golüyle Brezilya’yı (2-1) eleyen Norveç ile karşılaşacak.

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