Josef: Rizespor'a prim verdiklerini biliyoruz

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Josef de Souza, Rizespor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek yoluna devam etti.

Siyah - beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Rizespor karşısında da iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncu karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Josef de Souza neler söyledi?

32 yaşındaki oyuncu, Rizespor'a Beşiktaş'tan puan alması için prim verildiğini iddia etti.

"Bizim şampiyon olmamamız için kim ne yaparsa yapsın. Hak ettiğimiz alacağız.

"Bugün Rizespor'a bizimle berabere kalması için prim verdiklerini biliyoruz.

"Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler ama biz bırakmadık."

Josef de Souza bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak transfer edilen Josef de Souza, bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda iki gol atarken üç kez de asist yaptı.

Josef, Türkiye Kupası'nda da dört karşılaşmada forma giydi.