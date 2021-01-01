Sergen Yalçın'dan Ömer Erdoğan'a gönderme: Göreceğiz Cumartesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçından sonra, gelecek hafta karşılaşacakları Hatayspor'a mesaj verdi.

Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı ile ilgili konuştu.

Sergen Yalçın neler söyledi?

48 yaşındaki antrenör, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki sözlerine değindi.

"Hatayspor'un maçı bitiyor, hocaları bizim maçla ilgili açıklama yapıyor.

"Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz Cumartesi ne olacağını.

"Öyle konuşmakla olmuyor bu işler."

Ömer Erdoğan neler söylemişti?

43 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Hatayspor'un Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş'a karşı hücum futbolu oynayacaklarını ifade etmişti.

"Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Beşiktaş, Türkiye'de bana göre bu sezon genelinde en iyi oynayan takımlardan birisi.

"Oraya savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. İnşallah orada da yine izleyicilere güzel bir futbol izleterek, Hatay'a döneriz."

Beşiktaş ile Hatayspor, 1 Mayıs günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.