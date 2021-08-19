Eski Tottenham yıldızı, Manchester City transferi konusunda Harry Kane'e sahip çıktı.

Uzun bir süredir İngiliz forvetin 150 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olacağı konuşuluyor.

Ancak Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye takımdan ayrılmasına izin vermediği için öfkeli.

Kane'e göre, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verilecekti.

Dimitar Berbatov ne söyledi?

Daily Mail'de yer alan habere göre; Eski Tottenham yıldızı Dimitar Berbatov, İngiliz ekibinin Harry Kane'e zorluk çıkarmasını doğru bulmuyor:

"Geçen sezonun sonunda bir centilmenlik anlaşması yapmışlarsa yaşanan durum çok kötü, Harry Kane'in kafayı yemiş olması şaşırtıcı değil."

"Kulübün bu durumu tahmin etmesi gerekirdi. Bu kadar naif olmamalılar çünkü bu futbol."

"Böyle bir durumda nasıl tepki vereceğinizi planlamalısınız."

Harry Kane'in son durumu

Harry Kane sezon öncesi antrenmanlarına geç katıldı ve Tottenham'ın Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği ilk hafta maçında yer alamadı.

28 yaşındaki golcü, takımının Avrupa Konferans Ligi'nde Paços Ferreira'ya karşı oynayacağı maçın kadrosuna da dahil edilmedi.

Kane'in vücut zindeliği üzerinde çalıştığı ve Pazar günü Premier Lig'de Wolves ile oynanacak maçta sahada yer alabileceği de söylentiler arasında.

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