Harry Kane, İngiltere’nin dirilişini ateşleyen Tuchel’in ateşli mesajını açıkladı

Heyecan dolu bir futbol gecesinde, İngiltere milli takımı Hırvatistan karşısında durumu tersine çevirerek 4-2’lik heyecan verici bir galibiyet elde etti ve Dünya Kupası’ndaki ilk maçında rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi.

İngilizlerin başlangıcı, kaptan Harry Kane’in attığı iki golle mükemmel görünüyordu, ancak Hırvatlar pes etmedi ve Martin Patorina ile Peter Musa’nın golleriyle geri döndü. İlk yarı, tribünleri coşturan ve Tuchel’in hesaplarını altüst eden 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ancak devre arasında yaşananlar maçın anahtarı oldu; Thomas Tuchel’in ateşli “mesajı”, “Üç Aslanlar”ın coşkusunu alevlendirdi. Takım sahaya tamamen farklı bir yüzle geri döndü ve Jude Bellingham ile Marcus Rashford’un attığı iki kritik golle üstünlüğünü ortaya koydu.

Kein, “ITV” kanalına soyunma odasında yaşananların ayrıntılarını açıkladı ve İngiliz “The Guardian” gazetesi de bunu aktardı: “İlk yarı bizi hayal kırıklığına uğrattı. İyi oynuyorduk ama aptalca bir gol yedik ve sebepsiz yere geri çekildik.”

Ve şunları vurguladı: “Bize kısıtlamalardan kurtulmamızı, sakinleşmemizi ve atağa geçmemizi söyledi. Dedi ki: ‘Olabilecek en kötü şey nedir? Dünyaya kim olduğumuzu göstermek’.”

Şöyle devam etti: “Teşekkürler koça, sözleri netti: ‘Kaybedersek, karakterimizi koruyarak kaybedelim, pişman olmak istemiyoruz’.”

Şöyle devam etti: “İkinci yarıda bir kasırga gibi sahaya çıktık, bize ayak uyduramadılar; işte bu seviye, her maçta bizim için bir standart haline gelmeli.”

“BA Media” ajansının aktardığına göre Kane sözlerini şöyle tamamladı: “Hırvatistan gibi büyük bir rakibe karşı büyük bir turnuvada ilk galibiyetimiz; daha iyisi olamazdı. Tüm oyunculara tebrikler.”