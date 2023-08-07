Harry Kane'in kaderi belli oldu: Tottenham, Bayern Münih'in üçüncü teklifine yanıt verdi

- Bayern Münih, Harry Kane'i istiyor
- 100 milyon euro'nun üzerinde üçüncü bir teklif yaptılar
- Tottenham'ın golcüsünü göndermeye niyeti yok
NE OLDU? Bayern Münih, bu yaz Harry Kane'e kancayı taksa da Tottenham'ın İngiliz golcüyü bir yere göndermeye niyeti yok. Bundesliga devinin yaptığı iki devasa teklifin ardından üçüncü teklifleri de Premier Lig ekibinden onay almadı.
BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Harry Kane için Tottenham'a 100 milyon euro'nun üzerinde üçüncü bir teklif yaptığı söyleniyordu. Ancak The Athletic'in haberine göre, Alman devi, Tottenham'ın istediği fiyata hala ulaşamadı ve üçüncü teklifleri de reddedildi.
DAHA FAZLASI: Harry Kane, Tottenham'ın Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığı hazırlık maçında 41 dakika içinde 4 gol kaydetti ve bu sezon Ange Postecoglou'nun planları içinde yer aldığını herkese gösterdi.
SIRADA NE VAR? Tottenham, Premier Lig'de sezonu 13 Ağustos'ta Brentford'a karşı oynayacakları maçla açacak. 19 Ağustos'ta ise Manchester United ile karşı karşıya gelecekler.