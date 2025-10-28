Harry Kane'den kariyerindeki kritik karar öncesinde Tottenham taraftarlarını yıkan sözler

Tottenham’ın efsane golcüsü Harry Kane, 2026 yılında Bayern Münih ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başlamayı planladığını açıkladı. İngiltere kaptanı, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 13 gol atarak kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiriyor.

Kane, bu yıl İngiltere Milli Takımı formasıyla da yedi gol kaydetti ve Bayern yönetimi, yıldız oyuncunun kulüpteki geleceğini güvence altına almak istiyor. Ancak Bavyera ekibinin yoğun fikstürü nedeniyle resmi görüşmeler henüz başlamadı. 32 yaşındaki golcü, konuyla ilgili olarak duyguların karşılıklı olduğunu vurguladı.

Kane, “Görüşmeler önümüzdeki ay değil ama muhtemelen yeni yılda başlayacak. O zaman konuşacağız. Şu anda iyi bir durumdayız, kendimi iyi hissediyorum. Acelemiz yok, kulübün de yok.” ifadelerini kullandı.

Tottenham’a dönüş söylentileri

Kane’in 2027’ye kadar süren sözleşmesinde 54 milyon sterlinlik (yaklaşık 62 milyon euro) bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde, Ocak ayında devreye girebilir. Ayrıca Tottenham, eski oyuncusunun transferinde “ilk ret hakkı”na sahip; yani başka bir kulüpten teklif geldiğinde aynı bedeli ödeyerek Kane’i geri alma şansı bulunuyor.

Ancak İngiliz yıldız, Tottenham’a dönüş söylentilerini şimdilik gündeminden uzak tutuyor. Premier Lig’e geri dönüp Alan Shearer’ın tüm zamanların gol rekorunu kırma ihtimali konuşulsa da Kane, Bayern’de kalıp kupa kazanmaya odaklanmış durumda.

Kompany’nin yeni sözleşmesi ve Kane’in yorumu

Bayern teknik direktörü Vincent Kompany kısa süre önce yeni bir sözleşme imzaladı. Kane, Kompany’nin takımın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kompany kulübün büyük bir parçası ve burada olmaktan bu kadar keyif almamın nedenlerinden biri. Onun sözleşmesinin uzatılması harika bir haber. Vinnie önemli biri ve uzun süre burada olacağını bilmek güzel. Görüşmeler başladığında neler olacağını göreceğiz.”

Dünya Kupası öncesi transfer düşünülmüyor

Gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Kane’in kulüp değiştirmesi beklenmiyor. Yıldız golcü, Bayern ile yeni başarılar kazanmayı hedefliyor.

Tottenham teknik direktörü Thomas Frank ise eylül ayında yaptığı açıklamada Kane’in geri dönmesi halinde kapıların her zaman açık olduğunu söyledi: “Onun için bir madde olduğunu bilmiyordum. Muhteşem bir oyuncu, Tottenham’da harika iş çıkardı ve Bayern’de de aynı şekilde devam ediyor. Eğer bir gün dönmek isterse, burada onu kollarımızı açarak karşılarız. Ama dürüst olmak gerekirse, şu anda geri döneceğini sanmıyorum. Bayern’de kalıp harika performansını sürdürmesi en olası senaryo.”