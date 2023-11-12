Bundesliga'da 17. golünü kaydeden Harry Kane, Bayern Münih'te birlikte oynamaktan en çok keyif aldığı oyuncuyu açıkladı.

Harry Kane, Bayern Münih'te en sevdiği ismi açıkladı

Bundesliga'da 17. golünü kaydetti

Bayern Münih, Heidenheim'i 4-2 mağlup etti

NE OLDU? Bayern Münih'te iyi formuna devam eden Harry Kane, Heidenheim'i 4-2 mağlup ettikleri maçta iki gol kaydetti. Böylece Kane, Bundesliga tarihinde bir sezonun ilk 11 maçında 17 gol atan ilk oyuncu oldu. Bu başarının ardından konuşan İngiliz oyuncu, Bayern Münih'te en sevdiği takım arkadaşının Leroy Sane olduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından konuşan Harry Kane şunları söyledi: "Çocuklarla oynamaktan keyif alıyoruz. Leroy ile oynamayı çok seviyorum. Saha içinde ve dışında iyi bir bağımız var. Harika bir oyuncu ve insan!"

BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Bayern formasıyla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta 21 gol kaydetti. Almanya'daki yeni döneminde iyi formunu sürdürüyor.

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SIRADA NE VAR? Harry Kane, Euro 2024 elemeleri için 17 Kasım'da Gareth Southgate'in takımında Malta'ya karşı mücadele verecek.