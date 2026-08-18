Harry Kane, Bayern Münih'i uyardı: Yalnızca bir yıl kaldı

Harry Kane, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kaldığı için Bayern Münih'i uyararak, yenileme görüşmelerinin bu hafta ya da gelecek hafta başlayacağını vurguladı.

Harry Kane'in Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Ağustos 2023'te Tottenham'dan Alman ekibine katılan 33 yaşındaki İngiliz forvet, yıllık toplam 25 milyon euro maaş alıyor.

Bayern Münih, gol makinesinin sözleşmesini yenilemek için halihazırda çalışmalar yürütüyor ve Harry Kane'i geleceğini görüşmek üzere Ingolstadt Caddesi'ndeki ofislerinde bekliyor.

Harry Kane şunları söyledi: "Bu konuyu Dünya Kupası'ndan ve tatilimden sonra konuşmak istediğimizi açıkça belirttik. Bu yüzden kesin tarihi henüz bilmiyorum, ama görüşmeler bu hafta ya da gelecek hafta başlayacak. Görüşmelere başlayacağız ve daha önce de söylediğim gibi, biz sakiniz. Onların da sakin olduğunu düşünüyorum."

İngiliz forvet, "Bild" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Önümüzde yalnızca bir yıl kaldığından, görüşmelere başlamak için elbette şu an doğru zaman."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu önemli bir konu. Ancak iki taraf da sakin ve görüşmelerin bu hafta ya da gelecek hafta yapılacağından büyük ölçüde eminim."

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Harry Kane'in sözleşme yenilemesi hakkında şu yorumu yaptı: "Bu konuda Harry ile doğrudan konuşmadım, ama Münih'te çok mutlu olduğunu biliyorum. Biz de ondan çok memnunuz ve gelecek yıl ayrılması için gerçekte hiçbir sebep yok. En azından ben onun ayrılacağını düşünmüyorum."

Harry Kane, Bayern Münih ile çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti ve 33 asist yaptı.