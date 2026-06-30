Harry Kane, Barcelona'dan uzaklaşıyor... Ve tek bir senaryo dengeleri altüst edebilir

Barcelona’nın bu yaz transfer piyasasındaki ana hedefi, kulübü güvenilir bir yedek arayışına iten Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından, bir forvet oyuncusu transfer etmektir.

Polonyalı forvet, sezon başına yaklaşık 30 gol atmasıyla tanınıyordu. Adaylar arasında Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane de yer alıyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi dün Pazartesi günü, Barcelona kulübünün İngiltere milli takım kaptanı ve 32 yaşındaki Bayern Münih forveti Harry Kane'in menajerleriyle temasa geçerek yaz transfer döneminde onu kadroya katma olasılığını araştırdığını ortaya çıkardı; ancak oyuncuya yakın kaynaklar, Kane'in böyle bir hamleyi düşünmediğini doğruladı.

"Marca" gazetesi ise, Barcelona'nın bu adımı, Atlético Madrid'den Julian Álvarez transferinin başarısız olması ihtimaline karşı attığını belirtti.

Barça bunu birkaç hafta önce yapmış, ardından Julian Alvarez transferinde ortaya çıkabilecek olası aksiliklere karşı önlem olarak birkaç gün önce tekrar denemeye başlamıştı.

Bununla birlikte, İngiliz oyuncuyu kadroya katmak son derece zor bir seçenek olarak görülüyor. Öncelikle, Bayern Münih bu sezon en iyi oyuncularından birini satmaya niyetli değil.

Dört yıl önce Lewandowski'de olduğu gibi tek olasılık, forvetin kendisinin açıkça kulüpten ayrılmak istemesi; ancak Ken'in şu anda böyle bir niyeti yok.

Julian Alvarez, Atlético Madrid’e tutumlarını gözden geçirip kendisini Barcelona’ya satması için baskı yapsa da, İngiliz forvet şu anda Bavyera kulübüne meydan okumayı düşünmüyor.

Hatta yakında sözleşmesini iyileştirmek için görüşmelere başlaması muhtemel. Bu durum göz önüne alındığında, Barcelona Alman kulübüne baskı yapmamaya karar verdi ve Harry Kane seçeneğini tamamen eledi.