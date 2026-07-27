"Harika bir haber ya da felaket": Alcaraz'ın geleceği tek bir karara bağlı

Sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Carlos Alcaraz'ın ABD Açık'taki geleceği, önümüzdeki 13 Ağustos'ta başlaması planlanan Cincinnati Masters 1000 turnuvasına katılımına bağlı hale geldi. Bu bilgiyi, dünya sıralamasında eski dördüncü olan İngiliz Greg Rusedski doğruladı. Rusedski, İspanyol oyuncunun bu sezonun son Grand Slam turnuvasında mücadele edip edemeyeceğini belirlemede ABD turnuvasının "belirleyici" olacağını değerlendirdi.

Rusedski, "Off Court" adlı podcast'e yaptığı açıklamalarda, "Alcaraz'ın ABD Açık'ta oynama şansına sahip olabilmesi için Cincinnati'de oynaması gerekiyor" dedi ve şunları ekledi: "Cincinnati'de oynar ve bileği sağlığını korursa, bu sporumuz için harika bir haber olur; çünkü onun dönüşüne kesinlikle ihtiyacımız var."

4 ay yokluk ve 6 büyük turnuva

Murcia'lı Alcaraz, geçtiğimiz 15 Nisan'da Barcelona Açık'taki (Conde de Godó) ilk maçında sağ bileğinden sakatlandığından bu yana hiçbir turnuvaya katılmadı. Bu yokluk, onu Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's ve Wimbledon turnuvalarının yanı sıra Kanada Masters 1000 turnuvasından da çekilmek zorunda bıraktı.

İspanyol oyuncunun adı Cincinnati'ye katılacaklar listesine dahil edilmiş olsa da, katılımı hâlâ garanti değil ve iyileşme sürecinin ne kadar ilerlediğine bağlı olacak. Tüm gözler ise ABD turnuvasına, onun kortlara olası dönüş sahnesi olarak çevrilmiş durumda.

Rusedski, ters senaryoyu değerlendirirken daha kararlı bir tavır sergiledi ve şunları söyledi: "Cincinnati'de oynamazsa, ABD Açık'ta oynamayacağını biliyoruz ve tenisten çok uzun süre uzak kalmış olacak." Bu, ABD turnuvasının Alcaraz'ın New York'ta mücadeleye hazır olup olmadığını belirleyecek son sınav olacağına açık bir işaretti.

İspanyol oyuncuyu yeniden mücadele ederken görmeyi istemesine rağmen Rusedski, Alcaraz'ın dönüşünde acele etmemesi ve iyileşme sürecine saygı göstermesi gerektiğinde ısrar etti ve şöyle dedi: "Akıllı olması gerekiyor; çünkü antrenman yükünü belli bir seviyeye kadar tedricen artırması gerekiyor ve fazla acele etmek istemez."

Son olarak, eski İngiliz tenisçi, Cincinnati turnuvasının sisteminin Alcaraz'ın müsabakalara dönüşünü kolaylaştırabileceğini ima etti; ancak daha fazla ayrıntı vermedi.