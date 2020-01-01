Hansi Flick: Messi ile değil; Barcelona ile oynayacağız

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ve karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, dev mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Barcelona'nın yalnızca 'den ibaret olmadığını söyleyen Flick şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Bayern Münih, Messi'ye karşı değil; Barcelona'ya karşı oynayacak. Tabii ki Messi'ye karşı alacağımız önlemleri de düşündük."

"Messi'yi takım olarak hep beraber karşılayacağız. Boşlukları gözlemleyip onu baskı altına alacak ve bire birde galip gelmeye çalışacağız."

"Son yılların en dominant takımı olan Barcelona'ya saygı duyuyoruz. Birçok kulüp ve teknik direktör onlardan ilham aldı. Barcelona'yı izlemek büyük bir keyif. Ancak Barcelona'da öne çıkan tek futbolcu Messi değil. Gerard Pique, Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen ve Luis Suarez gibi üst düzey futbolcuları da var. Devasa bir kaliteye ve tecrübeye sahipler. Onlara karşı bir planımız var, umarım işe yarar."