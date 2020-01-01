Hansi Flick: Messi ile değil; Barcelona ile oynayacağız
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, dev mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın yalnızca Lionel Messi'den ibaret olmadığını söyleyen Flick şunları söyledi:
"Bayern Münih, Messi'ye karşı değil; Barcelona'ya karşı oynayacak. Tabii ki Messi'ye karşı alacağımız önlemleri de düşündük."
"Messi'yi takım olarak hep beraber karşılayacağız. Boşlukları gözlemleyip onu baskı altına alacak ve bire birde galip gelmeye çalışacağız."
"Son yılların en dominant takımı olan Barcelona'ya saygı duyuyoruz. Birçok kulüp ve teknik direktör onlardan ilham aldı. Barcelona'yı izlemek büyük bir keyif. Ancak Barcelona'da öne çıkan tek futbolcu Messi değil. Gerard Pique, Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen ve Luis Suarez gibi üst düzey futbolcuları da var. Devasa bir kaliteye ve tecrübeye sahipler. Onlara karşı bir planımız var, umarım işe yarar."