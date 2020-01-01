Hansi Flick: Kutlama yapmak, sadece kazanırsanız doğrudur

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 'nın Paris Saint Germain takımını 1-0 yenerek kupayı kazanan 'in teknik direktörü Hans Dieter Flick, "Eğer maçın ikinci yarısına bakarsak adil bir şekilde kazandık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Flick, "Planladığımız oyunla tamamen tutarlı bir futbol ortaya koyduğu için takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir geceydi" görüşünü dile getirdi.

Flick, "Bu zaferin kazanılmasında emeği geçen çok fazla kişi var. Kış boyunca bu takımın ne kadar kararlı olduğunu gördüm. Bu bir teknik adam için kesinlikle arzu edilen bir şey. Kutlamaların ne zaman biteceğine dair bir zaman sınırı koymadım. Kutlama yapmak, yalnızca bir şey kazandığınız zaman doğrudur. Parti yapmanız gerek, bu parti ne zaman biter bilmiyorum." şeklinde konuştu.