Hansi Flick: Bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istiyoruz

Bayern Münih'in teknik direktörü, koronavirüs arasından sonra devam edecek Bundesliga'ya tamamen odaklandıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra geri dönen ilk büyük lig olan 16 Mayıs Cumartesi günü perdelerini açıyor.

En yakın rakibi 'un 4 puan önünde lider konumda bulunan , 17 Mayıs Pazar günü Union Berlin'e konuk olacak.

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Haftanın en önemli maçı ise Ruhr derbisinde karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund ile 04 arasında oynanacak.

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Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, yaptığı açıklamada "Maske takmak dışında pek bir şey değişmeyecek. Oyuncularımla konuştum ve onlardan neler beklediğimi anlattım. Maçlarımız 200'den fazla ülkede yayınlanacak. En iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama hala tam olarak hangi seviyede olduğumuzu bilmiyoruz. Pazar günü oynayacağımız maçta bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Niklas Süle, Union Berlin karşısında forma giyemeyecek. Javi Martinez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.