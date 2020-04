Hansi Flick: Bayern Münih'te çifte kupa kazanmak zorunlu

Bayern Münih'in teknik direktörü, üzerindeki baskının ve başarısız olduğu takdirde kulüpteki işini koruyamayacağının farkında olduğunu belirtti.

2019-20 sezonuna Niko Kovac'ın asistanı olarak başlayan Hansi Flick, Hırvat teknik adamın görevden ayrılmasının ardından 2019 yılının Kasım ayında geçici teknik direktör olarak takımın başına geçmişti.

Sezon sonuna kadar 'i yönetmesi beklenen Flick'in takımı 'nın liderliğine taşıması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans göstermesi kulüp yönetiminin 55 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalamasına neden oldu.

Kulübün dergisi 51'e konuşan Flick "Bayern Münih için çifte kupa kazanmak zorunlu bir durum. Önemli olan bu kupa sayısını 3'e yükseltmek. Her zaman kendimi geliştirmeliyim ve yeteneklerimden faydalanmalıyım. İşin sonuda her şey kupaya bağlı ama günümüzde kazanmak tek başına yeterli değil. Bayern Münih taraftarları maçları 1-0 kazanmamızla mutlu olabilecek bir grup değil. Serge Gnabry, 'ye iki gol attığı zaman kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu. Takımın çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtması güzel bir his. Oyunculuk kariyerimde de kendimi hep takımıma adadım. Bu düşünce antrenörlük tarzımı da oluşturmama yardım etti" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere askıya alınmadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Alman ekip, Bundesliga'da 25 hafta sonunda en yakın rakibi 'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.