Hansi Flick, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

Geçtiğimiz sezon göreve gelen Hansi Flick, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde rakip tanımıyor.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bavyera ekibinin Alman antrenörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir eleme maçını kaybetmeyerek takımının son 8 takım arasına girmesini sağladı.

Son kurban Lazio oldu

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan namağlup çıktıktan sonra son 16 turunda İtalya'nın Lazio takımıyla eşleşti. Kırmızı - beyazlılar evinde 2-1 mağlup ettiği İtalyan temsilcisini deplasmanda da 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Bu maçla birlikte Bayern Münih, Hansi Flick yönetiminde sahaya çıktığı hiçbir Şampiyonlar Ligi eleme maçını kaybetmedi.

En fazla çeyrek final gören takım

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde, 19 kez ile en fazla çeyrek finale adını yazdıran takım oldu. Alman ekibi ayrıca, grup maçları da dahil olmak üzere Devler Ligi'nde 19 maçtır mağlubiyet görmüyor.

Hansi Flick elemelerde kimleri mağlup etti?

Geçen sezon Niko Kovac'ın yerine göreve gelen Hansi Flick'in yönetiminde Bayern Münih eleme maçlarında, Barcelona, Chelsea, PSG, Lazio, Lyon'u mağlup etti.

Flick yönetimindeki Bayern, Chelsea ve Lazio'yu her iki maçta da yenmeyi başardı.

Bayern Münih'i sırada ne bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran Bayern Münih, Stuttgart maçıyla lige dönecek. 58 puanla Bundesliga'da lider olan Alman ekibi, Allianz Arena'da, ligde 8. sırada yer alan Stuttgart'ı konuk edecek.