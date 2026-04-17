Hans Kraay Jr., Hollanda'daki 'küçük dünya başarısını' övüyor

Lider konumundaki Vitesse, Keuken Kampioen Divisies'in dördüncü döneminde en iyi performansa sahip takım. Hans Kraay junior, geçen yıl bir süreliğine profesyonel lisansını kaybetmiş olan bu kulüpten oldukça etkilenmiş durumda.

Kraay, Vitesse'nin son aylardaki yükselişini "küçük bir dünya başarısı" olarak nitelendiriyor. "Her halükarda çok iyi bir teknik direktörleri olmalı: Rüdiger Rehm. Lig başlamadan üç hafta önce beş kişiyle antrenman yapıyordu. Yaptıkları şey gerçekten çok etkileyici," diyor ESPN analisti sevinçle.

KKD takipçisi, Vitesse'nin kendisini bu kadar cezbedmesinin bir nedenini daha öne sürüyor. "Bir ay sonra her şey yoluna girdi," diyerek Kraay, Vitesse'nin sonunda profesyonel lisansını geri aldığını ima ediyor.

"İki ay boyunca haftada üç maç oynamak zorunda kaldılar. Ama kimsenin şikayet ettiğini duymadım. Kas sakatlıkları yaşamadılar, bu çok şey ifade ediyor. Ve yine de Vitesse bu kadar çok puan toplayabildi," diyor Kraay, Arnhem ekibine ne kadar hayran olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Cuma akşamı MVV Maastricht ile deplasmanda karşılaşacak olan Vitesse, yedi maçta topladığı on altı puanla dördüncü dönemin zirvesinde yer alıyor. Willem II de on altı puana sahip, ancak gol farkı daha düşük. Üçüncü sıradaki ADO Den Haag, şampiyon olarak şimdiden üst lige yükselmeyi garantiledi.

Dördüncü sıradaki RKC Waalwijk, Vitesse'nin en büyük rakibi. RKC ve FC Den Bosch yenilirse ve Almere City FC puan kaybederse, Vitesse MVV'yi yenerek play-off'lara katılmayı kesinleştirecek.