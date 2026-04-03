Hans Kraay acil bir soru soruyor: "PSV'den bir haber aldın mı?"

Jakob Breum, Mart ayında çok başarılı bir performans sergiledi ve bu başarısının karşılığı olarak Ayın Oyuncusu ödülünü kazanan hücum orta saha oyuncusu ve kanat forveti oldu. Go Ahead Eagles'ın Danimarkalı yıldızı, gelecek sezon bir üst seviyeye çıkmaya hazır görünüyor.

Breum, Mart ayında NAC Breda'ya karşı attığı hat-trick dahil olmak üzere dört gol kaydetti. Ayase Ueda (Feyenoord) da dört gol attı, ancak Breum daha başarılı driplinglere (yüzde 89) ve daha iyi pas isabet oranına (yüzde 88,3) sahipti.

Danimarkalı orta saha oyuncusu, Go Ahead formasıyla NAC'ye karşı (6-0 galibiyet) ikinci hat-trick'ini gerçekleştirdi. ESPN'den Hans Kraay junior ile yaptığı röportajda, "Bu çok garip, çünkü tüm gençlik dönemim boyunca sanırım bunu sadece bir kez başarmıştım," dedi.

Breum, ödülü takım arkadaşı Victor Edvardsen'den aldı; Edvardsen, Deventer'de 10 numara pozisyonu için rakip. "Ama Victor 10 numara oynarsa, ben de 8 numara oynarım. Yani bu pek bir şey değiştirmez."

Görünüşe göre Breum, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen Go Ahead'de son aylarını geçiriyor. Geçen yılın kupa şampiyonu, bu yaz Breum'u satarak onun bir yıl sonra bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını önlemek istiyor.

Kraay, Breum'un Go Ahead'deki sözleşmesinin süresini biliyor ve PSV'yi olası bir sonraki kulüp olarak öne sürüyor. "PSV'den bir haber aldın mı?" diye soruyor muhabir.

"Bunu sormak zorunda olduğunu anlıyorum, ama hayır, PSV'den hiçbir haber almadım." Breum, Go Ahead'de daha uzun süre kalmanın öncelikli tercihi olmadığını hemen vurguluyor. "Bir sonraki adımı atmam gerekiyor," diyor 2023'te Deventer ekibine katılan oyuncu.