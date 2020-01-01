Hangi takımda, kaç yabancı var? Süper Lig'in yabancı oyuncuları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda takımlarda kaç yabancı oyuncu var? En fazla yabancı oyuncu hangi takımda? İşte yanıtı...

Süper Lig'de bir kez daha gündem yabancı oyuncu kısıtlaması. Bu kuralın önümüzdeki sezon yeniden değişmesi bekleniyor.

Peki mevcut sisteme göre Süper Lig'de kaç yabancı oyuncu var? En fazla yabancı oyuncu hangi takımda? En az yabancı oyuncu hangi takımda? Gibi sorular yeniden akıllara geldi.

Süper Lig'de yer alan 18 takımda toplamda 253 yabancı futbolcu bulunuyor.

Daha fazla takım

En fazla yabancı oyuncuya sahip kulüp 17 kişi ile ve oldu. Süper Lig'de kadrosunda en az yabancı bulunduran takım ise , ve . Üç ekibin de kadrosunda 9 yabancı oyuncu bulunuyor.

TRABZONSPOR | 12

Majid Hosseini, Gaston Campi, Manoel, Manuel da Costa, Filip Novak, Joao Pereira, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Guilherme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban

BAŞAKŞEHİR | 15

15: Alexandru Epureanu, Ponck, Martin Skrtel, Gael Clichy, Aziz Behich, Gökhan İnler, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike, Edin Visca, Danijel Aleksic, Eljero Elia, Robinho, Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba

GALATASARAY | 17

Fernando Muslera, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Mariano, Mario Lemina, Jean Michaal Seri, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Radamel Falcao, Florin Andone

SİVASSPOR | 13

Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Paul Papp, Marcelo Goiano, Sergiy Rybalka, Claudemir, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Petar Skuletic, Mustapha Yatabare, Arouna Kone

BEŞİKTAŞ | 13

Beşiktaş 13: Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens

ALANYASPOR | 13

13: Marafona, Steven Caulker, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Juanfran, Onur Bulut, Baiano, Manolis Siopis, Junior Fernandes, Djalma, Anastasios Bakasetas, Papiss Demba Cisse

FENERBAHÇE | 12

Simon Falette, Mauricio Isla, Luiz Gustavo, Jailson, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh

GÖZTEPE | 13

Beto, Titi, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Lamine Gassama, Andre Poko, Andre Castro, Celso Borges, Marcio Mossoro, Zlatko Tripic, Stefano Napoleoni, Kamil Wilczek, Cameron Jerome

GAZİANTEP FK | 14

Papy Djilobodji, Alin Tosca, Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais, Pawel Olkowski, Abdul-Aziz Tetteh, Jefferson, Souleymane Diarra, Raman Chibsah, Andre Sousa, Alexandru Maxim, Patrick Twumasi, Bartlomiej Pawlowski, Olarenwaju Kayode

DENİZLİSPOR | 12

Syam Ben Youssef, Zakarya Bergdich, Tiago Lopes, Ogenyi Onazi, Isaac Sackey, Radoslaw Murawski, Marc Kibong Mbamba, Ismail Aissati, Modou Barrow, Hadi Sacko, Oscar Estupinan, Hugo Rodallega

ANTALYASPOR | 14

Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Fedor Kudryashov, Aly Cissokho, Delvin N'Dinga, Chico, Charles, Sinan Gümüş, Amilton, Fredy, Lukas Podolski, Gustavo Blanco Leschuk, Adis Jahovic, Paul Mukairu

GENÇLERBİRLİĞİ | 15

Kristoffer Nordfeldt, Abdoulaye Diallo, Zargo Toure, Flavio, Pierre-Yves Polomat, Mike van Beijnen, Fabrício Baiano, Yasin Pehlivan, Sadio Diallo, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite, Daniel Candeias, Giovanni Sio, Mats Seuntjens, Bogdan Stancu

KASIMPAŞA | 17

Yassine Meriah, Jorge Fernandes, Zvonimir Sarlija, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Olivier Veigneau, Florent Hadergjonaj, Mickael Tirpan, Loret Sadiku, David Pavelka, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz, Dieumerci Ndongala, Ricardo Quaresma, Mame Thiam, Gerard Gohou, Bengali-Fode Koita

KONYASPOR | 15

Marin Anicic, Fallou Diagne, Guilherme, Leonard Zuta, Nejc Skubic, Jens Jönsson, Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Deni Milosevic, Paolo Hurtado, Levan Shengelia, Riad Bajic, Erdon Daci, Thuram

YENİ MALATYASPOR | 13

Fabien Farnolle, Teenage Hadebe, Arturo Mina, Karim Hafez, Issam Chebake, Robin Yalçın, Afriyie Acquah, Remi Walter, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Moryké Fofana, Thievy Bifouma, Vidar Örn Kjartansson

ÇAYKUR RİZESPOR | 15

Ivanildo Fernandes, Mohamed Abarhoun, Montassar Talbi, Dario Melnjak, Mykola Morozyuk, Ismael Diomande, Amedej Vetrih, Atakan Akkaynak, Denys Garmash, Fernando Boldrin, Yan Sasse, Aminu Umar, Braian Samudio, Skoda, Andriy Boryachuk

MKE ANKARAGÜCÜ | 15

Ricardo Friedrich, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Daniel Lukasik, Milos Stanojevic, Ricardo Faty, Oscar Scarione, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Nduka Ozokwo, Gerson Rodrigues, Dever Orgill, Gelmin Rivas

KAYSERİSPOR | 15

Silviu Lung Jr., Aymen Abdennour, Diego Angelo, Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Brice Dja Djedje, Anthony Uzodimma, Gustavo Campanharo, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Mario Situm, Zoran Kvrzic, Muris Mesanovic, Artem Kravets