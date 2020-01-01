Hangi ligde kaç yabancı oynatılabiliyor?

Türkiye'de yabancı oyuncu sınırlaması hakkındaki tartışmalar yeniden alevlenirken, dünyanın önde gelen liglerindeki duruma göz atıyoruz.

Süper Lig ( )

Yabancı oyuncu sınırlaması: 14

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11

Daha fazla takım

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11

1. Lig (Türkiye)

Yabancı oyuncu sınırlaması: 5

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5

Premier Lig (İngiltere)

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

(Alınan yabancı oyuncuların milli takımlarında oynama sayılarına ve durumlarına bakılmaktadır.)

( )

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

(Kadroda en az 12 Alman futbolcu ve altyapıdan yetişen en az 8 futbolcu bulunmalı.)

(İspanya)

Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

(İtalya)

Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

( )

Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

Eredvisie ( )

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

Haberin devamı aşağıda

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

(18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş şartı vardır.)

&lt;/ad&gt;