Süper Lig

Hangi ligde kaç yabancı oynatılabiliyor?

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Türkiye'de yabancı oyuncu sınırlaması hakkındaki tartışmalar yeniden alevlenirken, dünyanın önde gelen liglerindeki duruma göz atıyoruz.

Süper Lig (Türkiye)

Super Lig logo 2017-18

Yabancı oyuncu sınırlaması: 14

Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11

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    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11

    1. Lig (Türkiye)

    TFF 1. Lig logo

    Yabancı oyuncu sınırlaması: 5

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5

    Premier Lig (İngiltere)

    Premier League logo

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

    (Alınan yabancı oyuncuların milli takımlarında oynama sayılarına ve durumlarına bakılmaktadır.)

    Bundesliga (Almanya)

    Bundesliga logo

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

    (Kadroda en az 12 Alman futbolcu ve altyapıdan yetişen en az 8 futbolcu bulunmalı.)

    La Liga (İspanya)

    la_liga_logo

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)

    Serie A (İtalya)

    Serie A logo

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)

    Ligue 1 (Fransa)

    Ligue 1 Logo 05182016

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)

    Eredvisie (Hollanda)

    Eredivisie Logo Netherlands

    Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok

    Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

    Haberin devamı aşağıda

    Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

    (18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş şartı vardır.)

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