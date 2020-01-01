Hangi ligde kaç yabancı oynatılabiliyor?
Süper Lig (Türkiye)
Yabancı oyuncu sınırlaması: 14
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
1. Lig (Türkiye)
Yabancı oyuncu sınırlaması: 5
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 5
Premier Lig (İngiltere)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
(Alınan yabancı oyuncuların milli takımlarında oynama sayılarına ve durumlarına bakılmaktadır.)
Bundesliga (Almanya)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
(Kadroda en az 12 Alman futbolcu ve altyapıdan yetişen en az 8 futbolcu bulunmalı.)
La Liga (İspanya)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 3 yabancı)
Serie A (İtalya)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 5 yabancı)
Ligue 1 (Fransa)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırlı (AB uyruklu futbolcular + 4 yabancı)
Eredvisie (Hollanda)
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
(18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş şartı vardır.)