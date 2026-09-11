Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa'ya, ikincisinin 2030 Dünya Kupası finalinin Dârülbeyzâ (Kazablanka) şehrinde oynanacağını açıklamasının ardından sert eleştiriler yöneltti; oysa Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, final maçına ev sahipliği yapacak ülkenin kimliğini henüz kesinleştirmedi.

Ahnuş, bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, Fas'ın final maçına ev sahipliği yapmasından, ülkenin 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğindeki ortakları İspanya ve Portekiz ile istişare edilmeden söz edilmemesi gerektiğini belirterek şunları vurguladı: "Müttefiklerimiz İspanya ve Portekiz ile konuyu henüz görüşmemişken büyük final maçına Fas'ın ev sahipliği yapacağını ortaya atmayın. Biraz saygı olmalı kardeşlerim."

Tartışma, FIFA'nın final maçının nerede oynanacağına dair kararını henüz açıklamadığı, kararın uygun zamanda alınacağını teyit etmekle yetindiği bir dönemde yaşanıyor. Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, "sağduyunun" finalin İspanya'da oynanmasını gerektirdiğini değerlendirirken, nihai kararın FIFA'ya ait olduğunu da kabul etti.

Ahnuş, Lakcaa'nın açıklamasına yönelik üslubunu sertleştirerek, "Ayağımızın altındaki halıyı çekmek için seçim vaatleri kullanmayı bırakın" dedi ve Dünya Kupası finalinin oynanacağı yerin belirlenmesinin son derece önemli bir mesele olduğunu, bunun sadece bir seçim vaadi gibi ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fas, İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak, ancak final maçına ev sahipliği yapacak ülkenin kimliği, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmi kararı beklenirken hâlâ askıda.