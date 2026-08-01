Karim Adeyemi'nin Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıkışı büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Alman forvet, Birmingham City karşısındaki hazırlık maçında hiçbir hücum katkısı bırakamazken, bu durum Mısırlı Hamza Abdelkerim'in parlak performansıyla tam bir tezat oluşturdu.

2-2 biten ve ardından Barcelona'nın penaltı atışlarında 3-2 kaybettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hansi Flick, yeni oyuncusunun performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi ve açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Adeyemi'ye gelince, birçok açıdan işler yolunda gitmedi."

Alman teknik direktörün açıklamaları, eski Borussia Dortmund oyuncusuna yönelik net bir mesaj niteliğindeydi. Flick, bunun yeni takım formasıyla oynadığı sadece ilk maç olduğunu hatırlatarak eleştirinin dozunu hafifletmeye çalışsa da, performans seviyesini hızla yükseltmesi gerektiğine işaret etti.

Adeyemi için bu utanç verici durumu daha da ağırlaştıran, genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'in dikkat çeken performansı oldu. İki gol kaydeden ve olağanüstü bir oyun sergileyerek kendisini hazırlık kampının en büyük sürprizlerinden biri olarak kabul ettiren Abdelkerim, Alman oyuncuyu değerini kanıtlaması için iki kat baskı altına soktu.

Adeyemi şimdi, Flick'in güvenini kazanmak ve Katalan ekibinin hücum hattında ilk on birde yer almak için büyük bir mücadele veriyor. Özellikle sert rekabetin ve daha deneyimli oyunculardan fırsatları kapmaya çalışan gelecek vaat eden genç yeteneklerin ortaya çıktığı bir dönemde bu mücadele daha da zorlaşıyor.

Bu hayal kırıklığı yaratan başlangıç, Alman oyuncunun Barcelona sistemine hızla adapte olma umutlarına acı bir darbe indirdi ve onu, resmi sezon başlamadan önce olumsuz ilk izlenimi değiştirmek gibi zor bir görevle karşı karşıya bıraktı.