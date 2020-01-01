Hamza Hamzaoğlu: Futbol oynayamıyorduk

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı değerlendirdi.

Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara derbisine yakışır bir maç yaşandığını belirterek her iki takımın oyuncularını da tebrik etti.

Tehlikeli bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

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"Bütün hafta boyunca rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız diye düşündük. Aynı zamanda kazanmak zorunda olacağımız bir maç olduğu için hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Zaman zaman pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Rakip de yakaladığı kontrataklarla pozisyonlar buldu ama atamadı. Halil İbrahim'in güzel ortası, Sio'nun doğru zamanda doğru yerde vuruşuyla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Aşağıdan biraz uzaklaştık gibi görünse de lig hala daha devam ediyor. Kontrolü, dikkati ve konsantrasyonu bozmadan daha yukarıya doğru tırmanmaya gayret edeceğiz."

Daha fazla takım

Hamzaoğlu, hakemlerin her pozisyonda faul çalmamalarının futbolu olumlu şekilde etkilediğini de dile getirdi.

Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu tebrik eden Hamzaoğlu, “Gerçekten güzel bir karar aldılar. Pozisyonlarla ilgili devam kararı, her pozisyona faul çalmama kararı bence çok önemli bir eksiğimizdi, bunu tamamladılar. En küçük dokunuşta hemen faul veriyorlardı, futbol oynayamıyorduk. Kazanan da kaybeden de zevk almıyordu, sahada futbol oynayamıyordu. Futbol mücadele oyunu, bu oyunda mücadele eden ayakta kalacak. Bu karar çok doğru bir karar. Faul olmayan bir pozisyona faul verip oyunu durdurmaktansa, faul olsa bile devam ettirip oyunun akıcılığını sürdürmek önemli. Zaten önemli bir şey olduğunda geriye dönük VAR sistemiyle önlemler alınacağı için oyunu sıcak tutmak çok daha doğru bir karardı. Bütün hakemlerimizi kutluyorum, bu kararı çok güzel uyguluyorlar.” ifadelerini kullandı.