Hamza Abdülkerim, “tuhaf” bir rekorla tarihe geçti

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselerek tarihine altın bir sayfa yazdı ve Kamerun (1990), Senegali (2002), Gana (2010) ve Fas’ın (2022 ve 2026) ardından bu başarıya ulaşan beşinci Afrika takımı oldu.

Firavunlar, birçok rekoru kırdı; bunların en önemlisi, İmam Aşur’un 92 yıl sonra, yani 1934 Dünya Kupası’nda Abdurrahman Fuzî’nin Macaristan’a attığı golden bu yana, eleme turlarında Mısır’ın ilk golünü kaydetmesi ve bu aşamada tek bir milli takımın attığı iki gol arasındaki en uzun zaman farkını yaratmasıydı.

Mısır, Fas (iki kez) ve Gana’nın (bir kez) ardından Dünya Kupası’nda penaltı atışlarına giden üçüncü Afrika milli takımı oldu. Bu turnuva ise, aynı turnuvada ilk kez iki Afrika milli takımının (Fas ve Mısır) eleme maçını kazanmasıyla tarihi bir ilke sahne oldu.

Mohamed Hani, iki kendi kalesine gol atarak olumsuz bir rekor kırdı ve Bulgar Ivan Vutsov’dan (1966) sonra tek bir Dünya Kupası’nda bunu başaran ikinci oyuncu oldu; 2026 Dünya Kupası’nda kendi kalesine atılan gol sayısı 13’e ulaştı.

Barcelona Genç Takımı oyuncusu Hamza Abdülkerim, Avustralya maçında oyuna sonradan girerek eşsiz bir başarıya imza attı ve tarihte ilk kez A takımı veya yedek takımda oynamadan bir eleme maçına katılan ilk oyuncu oldu.

Mısır Milli Takımı, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir maceranın parçası olarak, çeyrek finalde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibini bekliyor.