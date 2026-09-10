Oyuncu Brian Fariñas'ın geleceği bu yaz önemli bir dönüşüm yaşadı; Girona'nın kadrosunu güçlendirmek için Barcelona'dan ayrılmaya yakınken teknik direktör Hansi Flick, Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından ayrılığını durdurdu.

20 yaşındaki Fariñas, Mısırlı Hamza Abdülkerim ile birlikte Barça'nın umut vaat eden isimlerinden biri olarak görülüyor.

Sport gazetesi, Flick'in yeni sezon hazırlık döneminde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından Fariñas'a A takım kadrosunda bir yer verdiğini aktardı.

Brian Fariñas, Barcelona'da özel bir tarihe sahip olan 4 numaralı formayı tercih etmişti. Yaz transfer döneminin kapanmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra sportif direktör Deco, oyuncunun geleceğini konuşmak ve mevcut sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin görüşmelere başlamak için oyuncunun menajerini aradı.

Fariñas'ın sözleşmesi 2028 yazına kadar uzanıyor. Orta saha oyuncusu A takımla ilk maçına henüz çıkmadı; ancak kulüp içinde yeteneklerine ve potansiyeline büyük bir inanç var.

Brian Fariñas'ın menajeri Borja García, bugün perşembe günü Deco ile görüşmek üzere Joan Gamper Spor Kompleksi'ndeydi. Görüşme son derece olumlu geçti ve oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için gerekli temeller atıldı.

Görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildi ve oyuncunun 2030 yılından sonra da devam etmesini garanti eden bir anlaşmaya varmakta herhangi bir sorun yaşanmayacak. Oyuncunun maaşı yeni konumuna uygun olacak şekilde iyileştirilecek, ayrıca sözleşmesindeki, şu anda 15 milyon euro olan serbest kalma bedeli de yükseltilecek.

Fariñas yakın zamanda yeni bir araba aldı. Kısa süre öncesine kadar spor kompleksine 2007 model bir Toyota Auris ile geliyordu; bu da birden fazla yoruma yol açmıştı.

A takımın üst düzey yetkilileri, geçen haftadan itibaren oyuncunun durumunu değiştirmek için çalışmışlar ve A takımın tam kadro üyesi haline gelmesinin ardından kendisine elektrikli bir Cupra Raval teslim edilmişti.

Barcelona'nın ayrıca Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini yenilemeyi ve sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 15 milyon euro yerine 150 milyon euroya çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

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