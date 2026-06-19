Hamza Abdülkerim'in yöntemiyle... Barcelona yeni bir transferi sonuçlandırdı

Barcelona, Ekvadorlu genç sol kanat oyuncusu José Caicedo’yu (18 yaşında) Liga de Quito kulübünden kiralık olarak Barcelona Athletic takımına transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı; anlaşmaya 2,5 milyon avroluk kesin satın alma opsiyonu da dahil edildi.

Transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, tarafların sözlü bir anlaşmaya vardıklarını doğruladı. Anlaşmaya göre kiralama süresi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzanacak ve oyuncunun başarılı olması durumunda transferin kalıcı hale getirilmesi mümkün olacak.

1,83 metre boyundaki Caicedo’nun profesyonel futboldaki tecrübesi sınırlıdır; Ekvador Süper Ligi’nde sadece 7 maça çıkmıştır, ancak 26 Mayıs'ta Brezilyalı teknik direktör Tiago Nunes yönetiminde takımının Bolivyalı Olwez Reddy'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Copa Libertadores'te ilk kez forma giydi.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesine göre, Ekvadorlu oyuncu Barcelona Athletic’te vatandaşı teknik direktör Giuliano Peletti’nin gözetiminde çalışacak ve burada A takımda yer almak için rekabet etmeden önce gelişme ve olgunlaşma fırsatı bulacak.

Caicedo ile yapılan anlaşma, Barcelona’nın gelecek vaat eden genç yetenekleri kiralık olarak transfer edip satın alma opsiyonu da ekleme yönündeki yeni stratejisinin bir parçasıdır. Bu politika, son dönemde Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim ile başarısını kanıtlamıştır.

Hamza, geçtiğimiz Ocak ayında Mısır'ın Al-Ahly kulübünden kiralık olarak genç takım kadrosuna katılmıştı. Katalan kulübü, oyuncunun göze çarpan performansının ardından transferi 1,5 milyon avro artı primler karşılığında kalıcı hale getirmişti.

Hamza Abdülkerim, geçtiğimiz Pazartesi günü Belçika ile oynanan maçta, devam eden Dünya Kupası'nda Mısır A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. Bu durum, Barcelona'nın yetenekleri keşfetmek ve düşük maliyetle geliştirmek için benimsediği bu stratejinin başarısının açık bir kanıtıdır.

Katalan kulübü, Kaicedo’nun da aynı yolu izleyeceğine ve yakın gelecekte A takım için önemli bir kazanım olacağına inanıyor; özellikle de Barcelona’nın sol kanat pozisyonunu genç ve gelecek vaat eden oyuncularla güçlendirme ihtiyacı olduğu düşünülürse.