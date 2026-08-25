Hamza Abdülkerim, Flick'in planlarından çıktı mı?

Barcelona kulübü, transfer dönemini analiz ettikten sonra, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez ile anlaşamaması halinde herhangi bir santrfor transfer etmemeye karar verdi.

İspanyol "Cadena Ser" radyosuna göre, Katalan kulübü, teknik direktör Hansi Flick'in öncelik verdiği Atletico'nun forvetini kadrosuna katmak için sona kadar mücadele edecek; kulüp de oyuncunun sarf ettiği çabanın farkında.

Arjantinli forvet, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan bir arama almıştı, ancak yalnızca Barcelona için oynamak istediğinden Arsenal'e transfer olmak istemiyor.

Santrfor mevkisi için diğer alternatifler Harry Kane, Lautaro Martinez ve Joao Pedro olsa da bunlar Barcelona için ulaşılabilir değil.

Tresoldi ya da Elye Kroupi gibi düşük maliyetli seçeneklere gelince, bunlar beğeni topluyor ancak Barcelona kadrosunun mevcut seviyesini yükseltmezler.

İspanyol radyosu, Alvarez'in kadroya katılmaması halinde Flick'in forvet mevkisini doldurmak için kadrodaki Raphinha, Gordon, Ademi, Dani Olmo ve Hamza Abdülkerim gibi birkaç oyuncuyu hesaba katacağını belirtti.

Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın İspanya La Liga'da Elche karşısındaki ilk maçında forma giymemiş olmasına rağmen hâlâ Flick'in planları dahilinde bulunuyor.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz