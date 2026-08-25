24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Çeviri:

Hamza Abdülkerim, Flick'in planlarından çıktı mı?

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona
La Liga
Mısır
Almanya
İspanya

Hareketli transfer dönemi

Barcelona kulübü, transfer dönemini analiz ettikten sonra, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez ile anlaşamaması halinde herhangi bir santrfor transfer etmemeye karar verdi.

İspanyol "Cadena Ser" radyosuna göre, Katalan kulübü, teknik direktör Hansi Flick'in öncelik verdiği Atletico'nun forvetini kadrosuna katmak için sona kadar mücadele edecek; kulüp de oyuncunun sarf ettiği çabanın farkında.

Arjantinli forvet, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan bir arama almıştı, ancak yalnızca Barcelona için oynamak istediğinden Arsenal'e transfer olmak istemiyor.

Santrfor mevkisi için diğer alternatifler Harry Kane, Lautaro Martinez ve Joao Pedro olsa da bunlar Barcelona için ulaşılabilir değil.

Tresoldi ya da Elye Kroupi gibi düşük maliyetli seçeneklere gelince, bunlar beğeni topluyor ancak Barcelona kadrosunun mevcut seviyesini yükseltmezler.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

İspanyol radyosu, Alvarez'in kadroya katılmaması halinde Flick'in forvet mevkisini doldurmak için kadrodaki Raphinha, Gordon, Ademi, Dani Olmo ve Hamza Abdülkerim gibi birkaç oyuncuyu hesaba katacağını belirtti.

Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın İspanya La Liga'da Elche karşısındaki ilk maçında forma giymemiş olmasına rağmen hâlâ Flick'in planları dahilinde bulunuyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin