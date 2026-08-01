Hamza Abdülkerim cesur kararının meyvelerini topluyor

Hamza Abdülkerim, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra yaz tatilinin bitmesini beklemedi; aksine geleceğinin çizgilerini erkenden belirleyebilecek bir karar aldı. Genç Mısırlı forvet tatilini yarıda kesip hazırlık kampının ilk gününden itibaren Barcelona'ya döndü ve önüne tek bir hedef koydu: Alman teknik direktör Hans Flick'i, A takımın yıldızları arasında bir yeri hak ettiğine ikna etmek.

Birkaç hafta sonra, planı istediği gibi ilerliyor gibi görünüyor; zira hazırlık döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri hâline geldi ve sahaya kendini kabul ettirmek için gereken donanıma sahip olduğunu doğrulayan güçlü performanslar sergilemeyi sürdürerek Katalan kulübünün içinde övgüler toplamaya başladı.

Hamza, Barcelona'nın Como ve Birmingham karşısında oynadığı iki hazırlık maçında da ilk on birde yer aldı ve dikkat çeken performansıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bunu İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Cuma akşamı İngiltere'de oynanan karşılaşmada, Mısırlı forvet biri kendisinin kazandığı penaltıdan olmak üzere iki gol atarak tartışmasız maçın yıldızıydı ve teknik ekipte bıraktığı olumlu izlenimi doğrulayan bir performans sundu.

İzi yalnızca gol atmakla sınırlı kalmadı; genç yaşına rağmen akıllı hareketler, ceza sahası içinde kusursuz bir konumlanma, ayrıca güçlü bir kişilik ve büyük bir cesaret de gösterdi. Hamza maçın ardından şunları söyledi: "Muhteşem bir şeydi ve umarım daha fazla gol atarım."

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Tanınmayan bir oyuncudan en parlak yeteneklerden birine

Barcelona geçen ocak ayında Hamza'yı Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katma işlemlerini tamamladığında, ismi Katalan kulübünün taraftarlarının büyük bir kesimi tarafından bilinmiyordu.

Ancak Mısır'da yıllardır en parlak yükselen yeteneklerden biri olarak görülüyordu; hatta hızlı gelişimi sayesinde birçok kişi onu yıldız Muhammed Salah'ın doğal halefi olarak kabul ediyordu.

Bazı bürokratik işlemler Barcelona formasıyla ilk çıkışını mart ayına kadar geciktirse de, bu durum kendini hızla kanıtlamasına engel olmadı.

Hamza, teknik ekibi ve sportif direktörlüğü yeteneklerine ikna etmek için gençler takımıyla (Juvenil A) üç aydan az bir süreye ihtiyaç duydu.

Sergilediği dikkat çekici performanslar, Barcelona'yı Ahli ile yapılan kiralama anlaşmasında yer alan 1,5 milyon euroluk satın alma maddesini işletmeye yöneltti. Böylece Katalan kulübü, oyuncunun yeteneklerine ve geleceğine duyduğu güvenin boyutunu yansıtan bir adımla, oyuncunun kadrosunda kalmasını güvence altına aldı.

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Dünya Kupası, ardından doğrudan Barcelona'ya dönüş

Hamza'nın yazı, Barcelona'ya kalıcı transferiyle sona ermedi; ayrıca Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nı temsil etmek üzere davet aldı.

Genç forvet, Mısır Milli Takımı'nın oynadığı beş maçın dördünde yer aldı ve yalnızca Firavunlar'ın turnuvadan 7 Temmuz'da elenmesine sahne olan son 16 turundaki Arjantin karşılaşmasında forma giymedi.

Turnuva boyunca sarf ettiği büyük çabaya rağmen, yalnızca bir hafta dinlenme fırsatı buldu; ardından 13 Temmuz'da Barcelona kampına döndü ve gözünün önüne net bir hedef koydu: Hans Flick'in güvenini kazanmak.

Birmingham maçının ardından doğru yolda ilerlediği açıkça görüldü. Oyuncu karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Elbette muhteşem bir şeydi. Çok mutluyum ve umarım ben ve takım her maçla birlikte çalışmayı ve gelişmeyi sürdürürüz. Güçlü bir rakiptiler ve büyük fiziksel kapasiteye sahipler."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ genç bir takımız ve sahada birbirimizi daha iyi tanıyoruz; bu da grubun tüm bireyleri arasındaki güveni pekiştiriyor. Umarım daha fazla gol atabilirim."

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Özel bir övgü ve güçlü bir rekabet

Hamza'nın performansları, teknik ve kişilik açısından Mısırlı forvete övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Hans Flick'in dikkatini çekmeden geçmedi. Bu övgü, oyuncunun teknik ekibin hesaplarında edinmeye başladığı konumun önemli bir göstergesi sayılıyor.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Bence son derece mütevazı bir oyuncu; harika bir kişiliğe ve büyük bir potansiyele sahip. Ceza sahası içinde iyi konumlanmayı bilen bir forvet ve her zaman oyunun akışından haberdar; işte bir santrfordan tam da bunu isterim."

Hamza, rekabetin kolay olmayacağının farkında; özellikle de Barcelona bu yaz transfer döneminde hücum hattını takviye etmeye çalışıyor ve Arjantinli Julian Alvarez'i önceliklerinin başına koyuyor.

Ancak Mısırlı forvet, Flick'in genç yeteneklere fırsat vermekte tereddüt etmediğini de biliyor; Flick bunu "La Masia" akademisinden, Barcelona Atletic'ten ve gençler takımından birçok oyuncuyu A takımda sahaya sürerek kanıtladı. Bu yüzden Hamza, A takım kadrosunda kalmayı hak ettiğini kanıtlamak amacıyla elde ettiği her dakikayı değerlendirmeyi sürdürüyor.

Henüz on sekiz yaşında olan Hamza, futbol kariyerinin en önemli dönüm noktasını oluşturabilecek olağanüstü bir yıl geçiriyor. 2026 yılına Barcelona gençler takımına kiralık bir oyuncu olarak başladı, ardından Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldı; sonrasında Katalan kulübü sözleşmesindeki satın alma maddesini kalıcı olarak işletti ve yeni sezon hazırlığı kapsamında A takım kampına katılma fırsatı elde etti.

Şimdi ise, golleri, gelişen performansı, profesyonel zihniyeti ve gün geçtikçe ortaya koyduğu sıkı çalışması sayesinde, Mısırlı forvet en büyük hayalini gerçekleştirmeye yaklaşıyor: Hans Flick'i, A takımla birlikte Barcelona forması giymeye hazır olduğuna kesin biçimde ikna etmek.