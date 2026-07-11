Hamza Abdülkerim, Barcelona uğruna fedakarlık yapıyor

2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’ndaki serüveninin sona ermesiyle birlikte Hamza Abdülkerim, Dünya Kupası’na katıldıktan sonra hak ettiği tatili almak yerine hazırlık dönemine ilk günden itibaren katılmayı tercih ederek, Hans Flick liderliğindeki teknik ekibe açık bir mesaj vermiş ve bu karar, Barcelona’da kendini kanıtlama konusundaki hırsını ve arzusunu yansıtmıştır.

Barcelona oyuncusu Hamza Abdelkarim, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile olan macerasının sona ermesinin ardından herhangi bir dinlenme süresine girmemeyi tercih ederek, yeni sezona hazırlık amacıyla Katalan ekibinin kampına katılmak üzere doğrudan İspanya'ya gitmeyi seçti.

Milli takımla Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra izin almayı reddeden oyuncu, yarın Pazar günü Barselona'ya hareket ederek hazırlık kampına ilk günden itibaren katılacak.

Bu karar, Hamza Abdel Karim’in yeni sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanma isteği ve hazırlık döneminin başlangıcından itibaren takımla birlikte olarak Alman teknik direktör Hans Flick’in önünde yeteneklerini kanıtlama çabası doğrultusunda alınmıştır.

Oyuncunun teyzesi ve “Nile Sport” kanalında görev yapan medya mensubu Mona Abdel Karim, bu konuyu “Facebook” hesabından doğrulayarak şöyle yazdı: “Allah’a şükürler olsun… Hamza Abdülkerim, Allah'ın izniyle yarın, 13 Temmuz'da başlayacak yeni sezon için A takımın hazırlık kampına katılmak üzere Barselona'ya gidecek. Kulüp, ona Dünya Kupası'na katıldıktan sonra birkaç gün dinlenmeyi ya da kampın başlangıç tarihinde katılmayı seçme şansı vermişti."

Hans Flick, 2026-2027 sezonuna hazırlık döneminde A Takımı'na destek olması için Hamza Abdülkerim ve genç kadrodan bir dizi oyuncuya güvenmeye karar vermişti. Bu karar, gelecek vaat eden oyunculara resmi müsabakalar başlamadan önce kendilerini kanıtlama fırsatı verme planının bir parçasıydı.

Barcelona, tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda güçlü bir rekabet hedeflediği yeni sezona hazırlık kapsamında, İngiltere’de bir dizi hazırlık maçı da içeren kapalı bir kamp düzenleyecek.

Bu bağlamda, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Al-Ahly'nin 19 Ağustos'ta Camp Nou'da oynanacak Joan Gamper Kupası dostluk maçı kapsamında Barcelona ile karşılaşacak en güçlü aday olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca İspanyol "Marca" gazetesi, bu maçın düzenlenmesinin, Hamza Abdelkarim'in Katalan kulübüne transferi anlaşması kapsamında Barcelona ile Al-Ahli arasında yapılan anlaşmanın maddeleri arasında yer aldığını daha önce belirtmişti.