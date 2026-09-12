Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde ilk takımda giderek daha fazla önem kazanan yeteneklerin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen bir adım kapsamında, birkaç genç oyuncusunun sözleşmelerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Mısırlı Hamza Abdel Kerim'in sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılmasının ardından geliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona yönetiminin Marc Bernal, Gerard Martin, Xavi Espart ve Bryan Farinas'ın sözleşmelerini yeni rollerine ve takım içindeki artan değerlerine uygun şekilde revize etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Gazeteye göre, 19 yaşındaki Marc Bernal'in temsilcileriyle görüşmeler halihazırda başladı. Bernal'in Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve mevcut sözleşmesi 500 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeriyor.

Barcelona ayrıca 2028 yılına kadar süren Gerard Martin'in sözleşmesini birkaç yıl uzatarak, maaşını artırarak ve serbest kalma bedelinin değerini yükselterek iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kulübün planı, bu sezon kendilerini ilk takımın hesaplarına kabul ettiren Xavi Espart ve Bryan Farinas'ın sözleşmelerinde de değişiklik yapmayı kapsıyor. 19 yaşındaki Espart, halen B takımı oyuncularının maaşına yakın bir ücret almaya devam etmesine rağmen takımda daha fazla süre bulmayı başardı.

20 yaşındaki Bryan Farinas'ı ise Flick, Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından ilk takımda tutmaya karar verdi. Bu durum, oyuncunun grup içindeki konumunu güçlendirdi ve Barcelona ile sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

Bu hamleler, bazı isimlerin Flick yönetiminde umut vaat eden unsurlardan ilk takımın hesaplarında etkili oyunculara dönüşmesinin ardından, Barcelona'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinin sözleşmelerini güvence altına alma yönelimi çerçevesinde geliyor.