Brezilyalı teknik direktör Juliano Belletti, yeni sezonda Barcelona Atlètic'in hücum hattını yönetmesi için Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'e güveniyor. Bu, yıllar süren başarısızlığın ardından İspanya birinci ligine çıkışı hedefleyen iddialı bir projenin parçası.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Belletti, Abdelkerim'in Dünya Kupası'na katılırken kazandığı uluslararası tecrübeye bel bağlıyor. Bunu, tecrübe ve derinlik eksikliği çeken bir takımda niteliksel fark yaratması beklenen oyuncu için gerçek bir çıkış noktası olarak görüyor.

Takım felsefesinde köklü değişim

Barcelona Atlètic, Belletti yönetiminde transfer politikasında köklü bir değişim yaşıyor. Son yılların aksine takıma 20 yaşını aşmış oyuncular katıldı; bunların arasında Ignasi Cuier ve Juan Ibarra (her ikisi de 22 yaşında) ile Jonny Hernández gibi ligde tecrübe sahibi genç oyuncular yer alıyor.

Takım, LDU Quito ile Ekvador birinci liginde ve Copa Libertadores'te tecrübe sahibi olan Ekvadorlu bek José Caicedo'nun katılımıyla daha da güçlenebilir; bu da takıma şiddetle ihtiyaç duyulan derinliği kazandıracak.

Tecrübeyle desteklenen gençlik

20 Temmuz'da antrenmanlara başlayan 26 oyuncunun yaş ortalaması, genç bir takım için tipik bir ortalama olan 18,8 olmasına rağmen Belletti, geçen sezon lig ortalamasının üzerinde nitelikli oyunculara sahip olmasına karşın takımın çıkışını engelleyen sorunları titizlikle analiz ettikten sonra gençlik ile tecrübe arasında denge kurmayı amaçlıyor.

Takım, önümüzdeki 2 Ağustos'ta Vall d'en Bas'ta yeni sezon hazırlık kampına başlamaya hazırlanıyor. Özellikle mevcut oyunculardan bir bölümünün Hansi Flick yönetimindeki A takımı kadrosuna katılmasının ardından, kadro Brezilyalı teknik direktörün sezon boyunca sahip olacağı kadroya en yakın hâline gelecek.

Belletti, Hamza Abdelkerim'in uluslararası tecrübesinin yeni transferlerle birlikte, takımın uzun süredir beklenen çıkış hedefini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu sağlam temeli oluşturacağına bel bağlıyor.