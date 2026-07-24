Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, İspanyol devi Barcelona'nın A takımıyla gol hesabını açtı. Katalan ekibinin Europa kulübü ile bu akşam, cuma günü oynadığı seyircisiz hazırlık maçında "Blaugrana" formasıyla ilk imzasını atan Abdülkerim, bu golü (2026-2027) sezonu müsabakalarına yönelik süren hazırlıklar kapsamında kaydetti.

18 yaşındaki geleceğin yıldızı, Alman teknik direktör Hans Flick'in güvenini kazanarak seyircisiz oynanan maçta ileri uçta ilk 11'de sahaya sürüldü; Abdülkerim bu fırsatı değerlendirmeyi başararak oyunun yarım saati geride kalmasının ardından Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.

Genç forvetin bu güçlü çıkışı, Katalan kulübünün kısa süre önce, Mısır kulübü Al Ahly'den gelen oyuncunun sözleşmesindeki kalıcı satın alma maddesini devreye soktuğunu açıklamasının ardından geldi. Bu gelişme, geçtiğimiz ocak ayında başlayan ve genç takımla dikkat çekici performanslar sergilediği başarılı bir kiralık döneminin ardından, yeni sezonun hazırlık antrenmanlarına Flick yönetiminde katılmak üzere yükseltilmesiyle gerçekleşti.

Bu gol, kısa süre önce Dünya Kupası'nda Mısır ile 4 maçta forma giyen Mısırlı forvetin parladığı bir döneme denk geldi.

Barcelona'nın 19 Ağustos'ta Camp Nou'da Joan Gamper Kupası'nda Mısır devi ile karşılaşacağını açıklamasının ardından Hamza, eski kulübü Al Ahly ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.