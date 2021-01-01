​Hamit Altıntop: Real Madrid, Sergio Ramos'u fena özleyecek

Hamit Altıntop'a göre Real Madrid, Sergio Ramos'u kulüpte tutmak için elinden geleni yapmalı.

Hamit Altıntop, Sergio Ramos'un Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerine dikkat çekerek Başkent ekibinin onu özleyeceğini söylüyor.

35 yaşındaki Ramos'un kontratı bu sezon sona eriyor ve henüz sözleşme uzatmak için anlaşmaya varılmadı.

Santiago Bernabeu'da 16 yıl geçiren Ramos, Başkent ekibi için 700'e yakın maçta görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen oyuncu Cumartesi günü Barceona'ya karşı ve Çarşamba günü Liverpool'a karşı oynayabilir.

Hamit Altıntop ne söyledi?

2011-12 sezonunu Real Madrid ile geçiren Altıntop, Goal'e yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos harika. Muhteşem biri, hem saha içinde hem de saha dışında." diyor.

"Kuralları biliyor. Sonuç almak ve en büyük kupaları kaldırmak için neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Deneyimli ve Real Madrid ile herkes 15-16 yıl geçirmiyor."

"Ona saygı duyuyorum, her şeyi hak ediyor; kupalar, sözleşmeler ve ilgiyi. Eğer giderse Real Madrid onu çok özler."

Real Madrid, Sergio Ramos olmadan ne yapardı?

Bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan ve dört gol atan Sergio Ramos, Zinedine Zidane'ın yanında kalmayabilir.

2013-2018 yılları arasında beş sezonda dört Şampiyonlar Ligi Kupası kazanan İspanyol devi, yeni ve genç bir takım kurmak durumunda kaldı.

2018'te Cristiano Ronaldo, geçen yaz Gareth Bale ayrılığı yaşandı ve Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema ise 30'lu yaşlarında.

Görünüşe göre kadro Vinicius Junior, Rodrygo ile Marco Asensio etrafında şekillenecek.

Hamit Altıntop da 'Gerçekten çok zor' diyor.

"Bu isimler sadece futbolcu değil aynı zamanda liderler. Bu tür oyuncuları arasanız bulmanız imkansız ve eğer bulursanız gerçekten pahalıdırlar."

"Ramos, Benzema, Modric, Kroos, Marcelo, Casillas, Ronaldo, onlar bir takım. Sahada ve saha dışında fark yaratabilirler."

"Medya aracılığıyla doğru mesajları verebilirler, takımın oluşturulmasına yardımcı olurlar, yönetim kuruluna ve külubün başındakilere güven verirler."

"Ancak diğer taraftan, Real Madrid için önümüzdeki bir veya iki yıl içinde yeni, genç oyuncularla bir takım kurmak için fırsat."

"Yeni oyunculara çok para harcadılar, onları geliştirdiler, eğittiler ve şimdi oynamaları gerek."

"Geleceğe, yeni nesile odaklanmalısınız."

Sergio Ramos ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Real Madrid kaptanı ile Manchester United'ın temasta olduğu biliniyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain de Sergio Ramos ile ilgilenen kulüpler arasında.

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